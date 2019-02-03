وفد روسي رفيع المستوى في طهران لبحث آخر التطورات السورية واليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام الممثل الخاص لبوتين في سوريا "الكسندر لافرينتيف" ونائب وزير الخارجية الروسي "سيرغی ورشنین" والوفد المرافق لهما بلقاء مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية والمعني بالمفاوضات في الملف السوري واليمني "حسين جابري انصاري" في طهران يوم السبت 2 فبراير 2019.

وتم في هذا اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في سوريا والعقبات التي تقف أمام تشكيل اللجنة الدستورية ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة.

كما ناقش الجانبان جدول الأعمال والبيان الختامي لقمة أستانا المرتقبة في سوتشي في 14 فبراير 2019.

وتطرق جابري انصاري و لافرينتيف الى آخر التطورات في اليمن وتنفيذ اتفاقيات استكهولم./انتهى/