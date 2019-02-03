  1. السياسة
٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤١

وفد روسي رفيع المستوى في طهران لبحث آخر التطورات السورية واليمنية

وفد روسي رفيع المستوى في طهران لبحث آخر التطورات السورية واليمنية

اجتمع مبعوث بوتين الخاص لسوريا "الكسندر لافرينتيف" ونائب وزير الخارجية الروسي "سيرغی ورشنین" والوفد المرافق لهما بمساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية حسين جابري انصاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام  الممثل الخاص لبوتين في سوريا "الكسندر لافرينتيف" ونائب وزير الخارجية الروسي "سيرغی ورشنین" والوفد المرافق لهما بلقاء مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية والمعني بالمفاوضات في الملف السوري واليمني "حسين جابري انصاري"  في طهران يوم السبت 2 فبراير 2019.

وتم في هذا اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في سوريا والعقبات التي تقف أمام تشكيل اللجنة الدستورية ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة.

كما ناقش الجانبان جدول الأعمال والبيان الختامي لقمة أستانا المرتقبة في سوتشي في 14 فبراير 2019.

وتطرق جابري انصاري و لافرينتيف الى آخر التطورات في اليمن وتنفيذ اتفاقيات استكهولم./انتهى/

رمز الخبر 1891925
موسی جعویک

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي