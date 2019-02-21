لافروف: الإجراءات الامريكية تمضي نحو زعزعة الاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سوتنيك إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، إن الإجراءات الأمريكية بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تقود إلى تنامي زعزعة الاستقرار.

وقال لافروف في إحاطة لممثلي وسط الأعمال الأوروبي، إن روسيا تدعم نهج التعاون الكامل مع أعمال الاتحاد الأوروبي، وأن مجتمع الأعمال مرهق من العقوبات والمواجهات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي إنه "في سياق كل هذه الاجتماعات وغيرها، على الرغم من الصعوبات (هي موجودة ولا يخفيها أحد)، كان هناك شعور بأن مجتمع الأعمال مرهق من العقوبات والمواجهة وأنه مهتم باستئناف التعاون الكامل. ونحن ندعم هذا النهج". /انتهى/.