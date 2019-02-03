"اسماعيل هنية" يعزي بوفاة الأمین العام لحزب المؤتلفة الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" من خلال رسالة بعثها عن طريق رئیس دفتر حماس در تهران "خالد القدومي" بتقديم التعازي بوفاة الأمین العام لحزب المؤتلفة الإسلامي محمد نبي حبیبي.

وجاء في نص رسالة "هنية ": "اننا نقدر دور الفقيد البارز في دعمه للشعب الفلسطيني و مساعدة المقاومة الفلسطينبة لمواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني ".

وأيضا قدم "هنية" تعازيه الى أعضاء حزب "المؤتلفة الإسلامي" ، والى أسرة الفقيد وأصدقائه وتمنى أن یتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأن یلهم ذویه الصبر .