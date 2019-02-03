النظام البحريني يعتقل الشيخ البارز "مجيد المشعل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن عضو منظمة سلام البحرين السيد عباس شبر كان قد قال إن منصب رئيس المجلس العلمائي في البحرين له رمزيته ،واعتقال الشيخ مجيد المشعل ليس بالأمر السهل فهو شخصية لها وزنها في الشارع البحريني.

واضاف السيد شبر بأن الشيخ مجيد المشعل يرأس اكبر مؤسسة دينية في البحرين للطائفة الشيعية والتي حلها النظام وكان الشيخ عيسى قاسم رئيسا لها في الماضي ،فالجمعية كانت قد بنيت على اكتاف كبار علماء البحرين الذين حاولوا جمع كلمة العلماء سويا في الماضي وهذا ما تعلمه السلطة جيدا،مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تمثل امعانا في سياسة الكبت السياسي والخنق التام للحريات من قبل النظام ./انتهى/