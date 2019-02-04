قياديان بارزان في الحشد الشعبي يلتقيان في المكتب المركزي للنجباء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد كتائب الامام علي (ع) زار المكتب المركزي لحركة النجباء في بغداد والتقى بامين عام الحركة.

وناقش الطرفان التطورات السياسية والامنية على الساحة العراقية، وتطرقا الى الاوضاع الميدانية لساحات المواجهة ضد الارهاب.

وشدد الشيخ اكرم الكعبي على ضرورة تحقيق الامن الكامل على الحدود السورية العراقية، مطالبا باتخاذ تدابير لمنع تسلل الارهابيين الى العراق حيث يحاولون ضرب الامن والاستقرار في البلاد.

وأكد الحاج شبل الزيدي على صحة تصريحات امين عام النجباء، قائلا: ينبغي أن تحافظ فصائل المقاومة على الانتصارات التي حققتها على عصابة داعش الارهابية./انتهى/