كتاب حول الشرق الأوسط من "الربيع العربي إلى مابعد الإسلاموية في إيران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دار "كي وي" للنشر الهندية اصدرت كتابا يحوي مجموعة مقالات تحمل عنوان "غرب آسيا المعاصرة-رؤية حول التحول والاستمرارية"، بالاضافة إلى تحليل لتحولات الشرق الاوسط للكاتبة سوجاتا ايشوريا ومجيد عالمي.

ويقوم الكتاب بتقديم تحليل شامل لتعقيدات وتحولات واتجاهات المجتمع والدين وسياسات غرب آسيا المعاصرة ومختصر عن ملامح السياسة والمجتمع والاقتصاد في المنطقة مع استمرار الاضطرابات.

ويحمل الكتاب بين فصوله عنوانين مختلفة منها:

-التحول والاستمرارية في غرب آسيا

-الاسلاموية في العالم العربي بعد الصحوة الإسلامية

-الفجوة بين السنة والشيعة: ملامح في طريق تغيير الخلافات الدينية ونتائج اسياساتها الحديثة على العالم العربي

-الاسلاموية وما بعد الإسلام في إيران

-السياسة الإسلامية وما بعد الإسلام لحزب الله

-سوريا من الاضطراب إلى الجهاد

-الحرب الباردة الجديدة في سوريا

-تأثير الصحوة العربية على الاردن

-الصحوة الغربية: وجهات نظر وتحديات الخلج الفارسي

-التوتر القبلي والاستقلال السياسي في ليبيا./انتهى/