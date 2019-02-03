رواية "جدّل لي شعري" تحجز مكاناً ضمن كتب الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دار "نجواي"، قامت باصدار ثلاث عناوين جديدة في مجال القصة والرواية وعلم النفس.

وتتحدث رواية "جدل لي شعري"، للكاتبة "حنانه حسيني"، عن قصة عشق فتاة لشاب محارب خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الايرانية-العراقية) والمشاكل والتحديات التي يواجهانها لوصولهما لبعضهما.

أما كتاب "ستة اضطرابات نفسية شائعة" للكاتبة "محدثة قبادي"، يشير إلى ستة اضطرابات في علم النفس منها الكآبة والأرق والوسواس وفقدان الشهية والشراهة العصبية. وتحاول الكاتبة التعريف بهذه الاضطربات وعلائمها المرضية وعلاجها.

كما اصدرت دار "نجواي" للنشر سلسلة من تسعة كتب تهدف بها الاطفال واليافعين بقلم الكاتبة "فاطمة قاسمي"، والشخصية الرئيسية للمجموعة عبارة عن ارنب شقي وتحتوي كل قصة على تعاليم وعبر تستهدف بها الاطفال./انتهى/