الشركات الكورية تستأنف شراء مكثفات غاز إيرانية

تعتزم 'شركة هيونداي اويل بانك' في كوريا شراء مليوني برميل من المكثفات الغازية من إيران في فبراير، وفقا لمصدر إخباري نقلته "إرنا".

هذه أول عملية شراء لمكثفات الغاز من الشركة بعد سبتمبر من العام الماضي، والتي توقفت الشركة عن شراء المنتج من إيران، خوفا من بدء الحظر الأمريكي.

كما نقلت يونهاب عن مسؤول في شركة 'هانوها توتال للبتروكيماويات' أن الشركة تخطط أيضا لاستيراد الغاز الإيراني المكثف في فبراير، لكنها لم تذكر حجم الشراء.

شركة 'Hanovo Total للبتروكيماويات' هي مشروع مشترك بين 'Total France' وشركة Hanovoi General Chemical Company في كوريا الجنوبية ، والتي توقفت عن شراء هذا المنتج من إيران في يوليو من العام الماضي.

وتعتمد المصافي الكورية الجنوبية وشركات البتروكيماويات بشكل كبير على إنتاج مكثفات الغاز الإيرانية بسبب العرض المستقر والأسعار التنافسية.

ووفقا لوكالة يونهاب، فان شركة كورية أخرى تسمى 'اس.كي.تريدينغ انترناشيونال' التي استوردت مليوني برميل من المكثفات الغازية في يناير 2018 الماضي، قد خططت لشراء منتجات مماثلة في فبراير من هذا العام. ولم تعلن الشركة عن تفاصيل شرائها للمكثفات الغازية خلال هذا الشهر من إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

ووافقت الحكومة الامريكية على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض الحظر على طهران من بينها كوريا الجنوبية.