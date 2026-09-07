انتاج ايران من القمح يبلغ رقما قياسيا باكثر من 14 مليون طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات خلال المؤتمر السنوي الـ32 لمعهد أبحاث الزراعة البعلية في جامعة مراغة (شمال غرب)، أوضح آنجفي أن إجمالي الإنتاج الزراعي والبستاني في البلاد شهد زيادة قدرها 7 ملايين طن، بفضل جهود المزارعين والباحثين والخبراء، وأكد أن 85% من الاحتياجات الغذائية للبلاد يتم تأمينها حالياً عبر الإنتاج المحلي .

كما شدد أنجفي على أن الحكومة وضعت تسريع تسوية مستحقات المزارعين ضمن أولوياتها، حيث تم تخصيص نحو 100 ألف مليار تومان لتسديد 75% من هذه المستحقات .

واختتم بالقول: "إن تحقيق هذا الرقم القياسي في إنتاج القمح، رغم الجفاف وقلة الأمطار، هو دليل على قدرة القطاع الزراعي على ضمان الأمن الغذائي الوطني"، مشيراً إلى أن البرامج المستقبلية ستركز على تحقيق الاستدامة في الإنتاج البعلي وزيادة محصول الحبوب الزيتية من 350 ألفاً إلى 600 ألف طن سنوياً .