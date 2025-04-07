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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٨ م

حزب العمال الكوري الشمالي يدعو حزب المؤتلفة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيسه

حزب العمال الكوري الشمالي يدعو حزب المؤتلفة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيسه

دعا سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حزب المؤتلفة الإسلامي لحضور الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية آن سونغ يو وجه خلال زيارته لمقر حزب المؤتلفة الاسلامي دعوة رسمية للأمين العام للحزب والوفد المرافق لحضور الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي.

وفي هذا اللقاء، تحدث مهدي طهراني النائب الدولي لحزب المؤتلفة الإسلامي في الدورة الرابعة عشرة، عن التطورات الوطنية في البلدين والأحداث الإقليمية، وخاصة جبهة المقاومة ضد الاستكبار، معرباً عن تقديره وشكره للسفير الكوري الشمالي.

وأكد السفير الكوري الشمالي آن سونغ يو أيضا على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون الودي بين البلدين، وأهمية الزيارات بين كبار المسؤولين الحزبيين من البلدين من أجل تعزيز العلاقات.

وبحث اللقاء أيضا نطاق التعاون الإقليمي بين طهران وبيونغ يانغ نظرا لأهمية مواقف البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956336

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