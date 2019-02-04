الرئيس الإيراني يعيّن "سعيد نمكي" وزيرا جديدا للصحة والعلاج والتعليم الطبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمنى روحاني في نص المرسوم الرئاسي، التوفيق والنجاح لوزير الصحة الجديد في دفع برامج الحكومة بناء على الأولويات والمهام التي تم تحديدها في ملحق المرسوم وذلك في سياق تحقيق أهداف الحكومة في مجال التعليم الطبي والوقاية والصحة العامة والنهوض بمستوى الخدمات العلاجية والرقي بصحة المجتمع وذلك عبر تجنيد كافة الطاقات والإمكانيات وتعيين مدراء كفوءين.

علما بأن ملحق هذا المرسوم الرئاسي يتضمن 18 بندا من الأولويات العامة والخاصة للحكومة فيما يخص مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي./انتهى/