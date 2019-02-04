  1. إيران
٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٩:٢٥

الرئيس الإيراني يعيّن "سعيد نمكي" وزيرا جديدا للصحة والعلاج والتعليم الطبي

الرئيس الإيراني يعيّن "سعيد نمكي" وزيرا جديدا للصحة والعلاج والتعليم الطبي

عين الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، اليوم الاثنين "سعيد نمكي"، وزيرا جديدا للصحة والعلاج والتعليم الطبي، بعد أن حصل الأخير على ثقة مجلس الشورى الإسلامي بعد ظهر اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمنى روحاني في نص المرسوم الرئاسي، التوفيق والنجاح لوزير الصحة الجديد في دفع برامج الحكومة بناء على الأولويات والمهام التي تم تحديدها في ملحق المرسوم وذلك في سياق تحقيق أهداف الحكومة في مجال التعليم الطبي والوقاية والصحة العامة والنهوض بمستوى الخدمات العلاجية والرقي بصحة المجتمع وذلك عبر تجنيد كافة الطاقات والإمكانيات وتعيين مدراء كفوءين.

علما بأن ملحق هذا المرسوم الرئاسي يتضمن 18 بندا من الأولويات العامة والخاصة للحكومة فيما يخص مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي./انتهى/

رمز الخبر 1891985

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