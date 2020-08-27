  1. إيران
٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٢٦ م

رسالة هامة من وزير الصحة الإيراني إلى سماحة القائد الإمام الخامنئي

رسالة هامة من وزير الصحة الإيراني إلى سماحة القائد الإمام الخامنئي

اعبر عن خالص امتناني وجميع زملائي في إقامة مراسم العزاء الحسيني و الذي كان كالمعتاد ملهم لنا.

وحسب وكالة مهر للانباء جاء في نص رسالة وزير الصحة سعيد نمكي إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية :

بينما اقدم أحرى التعازي بمناسبة استشهاد أبي عبدالله الحسين عليه السلام و اصحابه الاوفياء، اعرب عن جزيل شكري و زملائي لسماحتكم في إقامة مجلس العزاء المثالي و الملهم.

وأضاف مما لاشك فيه أن العلماء العظام و الخطباء و جميع جمهور المعزين سيتبعون هذا الأسلوب الحكيم و النبيل و يسطرون محرما بعيدا عن هذا الفيروس المشؤوم في تاريخ بلادنا.

وأسأل الله أن يطيل في عمركم الشريف و يرزقكم و الشعب الايراني الصحة التامة.

/انتهى/

رمز الخبر 1907071

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