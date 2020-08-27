رسالة هامة من وزير الصحة الإيراني إلى سماحة القائد الإمام الخامنئي

وحسب وكالة مهر للانباء جاء في نص رسالة وزير الصحة سعيد نمكي إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية :

بينما اقدم أحرى التعازي بمناسبة استشهاد أبي عبدالله الحسين عليه السلام و اصحابه الاوفياء، اعرب عن جزيل شكري و زملائي لسماحتكم في إقامة مجلس العزاء المثالي و الملهم.

وأضاف مما لاشك فيه أن العلماء العظام و الخطباء و جميع جمهور المعزين سيتبعون هذا الأسلوب الحكيم و النبيل و يسطرون محرما بعيدا عن هذا الفيروس المشؤوم في تاريخ بلادنا.

وأسأل الله أن يطيل في عمركم الشريف و يرزقكم و الشعب الايراني الصحة التامة.

/انتهى/