امير عبداللهيان يلتقى الحلبوسي

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الفرات نيوز" إن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أصدر بياناً جاء فيه إن "رئيس مجلس النواب أستقبل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

واضاف ان "الجانبين بحثا تفعيل دور لجانِ الصداقة البرلمانية؛ لتطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تلقَّى رئيس مجلس النواب دعوةً رسميةً من نظيره الإيراني علي لاريجاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ". /انتهى/.