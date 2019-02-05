النجباء: سنواجه سياسات ترمب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء ردا على تصريحات الرئيس الامريكي حول ايران والعراق.

وأكد السيد هاشم الموسوي على أنه لم يبق مجالا للصبر، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح تجاه سياسات "دونالد ترمب" العدائية.

وأضاف أننا ندعو الشرفاء لعقد جلسة عاجلة في البرلمان وتلقين امريكا معاني الحرية والسيادة والاستقلال.

وأشار المتحدث الرسمي باسم النجباء الى "نحن لسنا هواة حرب لكننا لا نخشاها"، مبينا أننا سنكسر سياسة لي الذراع التي يتبعها ترمب، وأن العراق ليس عبدا لامريكا وسنتابع حقنا في الدفاع عن سيادتنا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الامريكي صرح مؤخرا باستمرار حضور القوات الامريكية في العراق لكي تراقب التحركات الايرانية./انتهى/