  1. الإقتصاد
٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٩

إيران والعراق توقعان اتفاقية آلية التسديد المالي

إيران والعراق توقعان اتفاقية آلية التسديد المالي

قام محافظا البنك المركزي الإيراني والعراقي على الترتيب "عبد الناصر همتي" و"علي العلاق"، بتوقيع اتفاقية آلية التسديد المالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" وقع خلال زيارته للعراق اتفاقية آلية التسديد المالي مع نظيره العراقي "علي العلاق" حيث ان  المحور الرئيسي للالية يتعلق بكيفية تسديد المبالغ المتعلقة بصادرات الكهرباء والغاز وسائر السلع الايرانية الي العراق.

الجدير بالذكر أن همتي توجه يوم الثلاثاء إلى العراق من اجل اجراء مباحثات مصرفية مع نظيره العراقي والأخير رحب بالمباحثات.

ومن المقرر أن يلتقي همتي مع مسؤوليين سياسيين واقتصايين عراقيين خلال زيارته التي تستغرق يومين./انتهى/

رمز الخبر 1892034

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