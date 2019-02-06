برهم صالح رداً على ترامب: احترم شعاري "العراق اولا واخيرا"!

كشف مصدر عراقي لوكالة مهر للأنباء، أن احد المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، اتصل مع رئيس الجمهورية "برهم صالح"، وابلغه انزعاج ترامب من تصريحه الأخير ، فرد عليه صالح قائلاً يجب ان يفهم ترامب "اذا كان شعاره اميركا أولا" ، فينبغي عليه ان يحترم شعاري : "العراق أولا وأخيرا".

الجدير بالذكر أن برهم صالح رد قبل يومين على كلام ترامب حينما قال قبل ايام لقناة "سي بي أس" الأمريكية، أن جزءا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران، التي ادعى انها تشكل مشكلة للمنطقة، حسب قوله" قائلاً ان أميركا لم تأخد الأذن لبقاء قواتها في العراق والهدف من بقائها هو وضع إيران تحت انظارها.

كما رد رئيس الوزراء أمس علىهذه التصريحات قائلاً أننا نرفض استخدام العراق من قبل اية دولة اخرى، نافيا وجود قواعد عسكرية امريكية في العراق، بل هناك مدربون في اطار التحالف الدولي"، مستدركا "نختلف مع الجانب الامريكي بشأن التصريحات الاخيرة ونحن نرفض هذا المفهوم وهذه التصريحات غير مفيدة ويجب التراجع عنها"../انتهى/