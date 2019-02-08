ظريف يتوجه إلى لبنان يوم الأحد المقبل

واضاف السفير فيروزنيا، أن وزير الخارجية سيتوجه إلى بيروت بعد ظهر الأحد وسوف يعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين.

كما أعلن السفير الإيراني عن إمكانية مشاركة ظريف في الاحتفال الرسمي للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الذي يقام ليلة الاثنين في بيروت.

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، تأتي في الوقت الذي تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الأسبوع الماضي بعد مخاض ومداولات لمدة تسعة أشهر.

وكان ظريف قد زار لبنان قبل حوالي عامين كأول وزير خارجية يتوجه إلى لبنان بعد تشكيل الحكومة انذاك.