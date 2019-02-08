  1. السياسة
٨ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧

ظريف يتوجه إلى لبنان يوم الأحد المقبل

ظريف يتوجه إلى لبنان يوم الأحد المقبل

أعلن السفير الإيراني في بيروت 'محمد جلال فيروزنيا' ، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور لبنان يوم الأحد القادم 10 فبراير. وهو أول وزير خارجية يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

واضاف السفير فيروزنيا، أن وزير الخارجية سيتوجه إلى بيروت بعد ظهر الأحد وسوف يعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين.

كما أعلن السفير الإيراني عن إمكانية مشاركة ظريف في الاحتفال الرسمي للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الذي يقام ليلة الاثنين في بيروت.
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، تأتي في الوقت الذي تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الأسبوع الماضي بعد مخاض ومداولات لمدة تسعة أشهر.
وكان ظريف قد زار لبنان قبل حوالي عامين كأول وزير خارجية يتوجه إلى لبنان بعد تشكيل الحكومة انذاك.

رمز الخبر 1892080

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    التعليقات

    • التعليقات المنشورة: 1
    • Pending Comments: 0
    • Rejected Comments: 0
    • Mohammedkangmohammed EG ٢٣:٢٦ - ٢٠١٩/٠٢/٠٨
      0 0
      جواب
      لبنان والتشكيل الجديد وتفاقم المشكلات والازمات والصراعات الداخلية والخارجية والفساد والحريري والاملاءات السعودية نتيجة الخيبه الكبيرة

    توب تن

    مقابلات

    الرأي