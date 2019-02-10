وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بيروت

ومن المقرر ان يعقد وزیر الخارجية عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال هذه الزيارة.

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، تأتي في الوقت الذي تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري قبل 10 أيام بعد مخاض ومداولات لمدة تسعة أشهر.

وكان ظريف قد زار لبنان قبل حوالي عامين كأول وزير خارجية يتوجه إلى لبنان بعد تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية في لبنان، وتعيين سعد الحريري لتشكيل الحكومة حيث التقى الرئيس اللبناني وسعد الحريري انذاك.

هذا وقد أعلنت صحيفة البناء الكويتية ان العديد من المسؤولين سيزورون بيروت خلال الايام المقبلة بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومستشار المحكمة العليا في السعودية نزار العلولا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.

وبحسب الصحيفة، فان زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بيروت من أجل دعوة لبنان لحضور المؤتمر العربي الأوروبي بشرم الشيخ وسوف يجتمع مع المسؤولين اللبنانيين لمراجعة جدول أعمال المؤتمر./انتهى/