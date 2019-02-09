ظريف يتوجه إلى العاصمة اللبنانية يوم غد الأحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، أعلن اليوم السبت، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه يوم غد الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

وفي وقت سابق قال السفير الإيراني في بيروت 'محمد جلال فيروزنيا' ، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور لبنان يوم الأحد القادم 10 فبراير. وهو أول وزير خارجية يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

واضاف السفير فيروزنيا، أن وزير الخارجية سيتوجه إلى بيروت بعد ظهر الأحد وسوف يعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين.

كما أعلن السفير الإيراني عن إمكانية مشاركة ظريف في الاحتفال الرسمي للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الذي يقام ليلة الاثنين في بيروت.

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، تأتي في الوقت الذي تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الأسبوع الماضي بعد مخاض ومداولات لمدة تسعة أشهر.

وكان ظريف قد زار لبنان قبل حوالي عامين كأول وزير خارجية يتوجه إلى لبنان بعد تشكيل الحكومة انذاك./انتهى/