بومبيو يقدم للكونغرس أحدث المعلومات عن التحقيق بقتل خاشقجي

وقال المتحدث الليلة الماضية:" قدم الوزير بومبيو الجمعة إلى الكونغرس أحدث المعلومات حول التحقيق بقتل خاشقجي"، دون أي توضيح.

وكان الكونغرس قد أمهل إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم أمس الجمعة لتقديم تقرير بشأن من يتحمل مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، وما إذا كانت واشنطن ستحاسب قاتليه بفرض عقوبات.

وتردد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إبلاغ مجلس الشيوخ موقف إدارته بشأن تورط لولي العهد السعودي في اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض:"نتشاور بانتظام مع الكونغرس بعد مقتل جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر. ويمكننا أن نؤكد أن وزارة الخارجية قدمت اليوم معلومات. وسنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل على تقديم مرتكبي جريمة القتل هذه للعدالة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الخميس، أنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، يوم الجمعة، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.

ورفض الجبير التعليق على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، وقال: "إن هذا التقرير يستند لمصادر مجهولة. ونحن نعرف أن عملية قتل خاشقجي جرت بدون إذن، لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

وذكر تحقيق تقوده مفوضة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج القضاء بشأن قتل خاشقجي، أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

المصدر: وكالات