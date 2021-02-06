قتل خاشقجي "جريمة مروعة" وسنقدم تقرير الاستخبارات حول القضية للكونغرس

وافادت وکالة مهر للانباء، بان قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي ، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشر "التقرير غير السري لكونغرس بالشفافية التامة" حول قتل خاجقجي، واصفة اياه بـ"الجريمة المروعة".

ولم توضح ساكي متى سيتم اتخاذ خذه الخطوة.

وكانت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، تعهدت برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.

كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.

يشار الى ان خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، قتل يوم 2 تشرين الاول عام 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته./انتهى/