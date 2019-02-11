  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١١

روحاني ينضم إلى حشود الاحتفال الجماهيري الكبير في طهران

روحاني ينضم إلى حشود الاحتفال الجماهيري الكبير في طهران

انضم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى حشود المشاركين في الاحتفال الكبير للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيرانيحجة الإسلام حسن روحاني انضم إلى حشود المشاركين في الاحتفال الكبير للذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في العاصمة طهران.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة في ساحة آزادي وسط طهران في هذه المناسبة.

رمز الخبر 1892153

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