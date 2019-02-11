  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٣:٢٤

العميد حاتمي: الشعب الايراني يرد على ترامب الكاذب باحتفاليته العظيمة

العميد حاتمي: الشعب الايراني يرد على ترامب الكاذب باحتفاليته العظيمة

اعتبر وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ان مشاركة الشعب الايراني اليوم في مسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية كان ردا قويا على الكاذب ترامب.

وأفادت وكالة مهر للانباء انه وخلال مشاركته بمسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي في هذا اليوم والمهم والذكرى العظيم  بالتبريك للشعب الايراني وقائد الثورة.

وأضاف العميد حاتمي أن العالم اليوم سيشهد القوة الحقيقية للجمهورية الاسلامية الايرانية  وسيكون حضور  الشعب الايراني في هذه المسيرات ردا قاسيا على الكاذب ترامب.

وأردف وزير الدفاع الإيراني ان على امريكا وإسرائيل وكل وسطائهم  في العالم أن يأخذوا مؤامراتهم ويرحلوا  لانهم سيشهدوا فشلهم في إيران والمنطقة. /انتهى/.

رمز الخبر 1892162
موسی جعویک

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