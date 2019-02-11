لاريجاني : الشعب الايراني قد ادخل اليأس في نفوس الأعداء

واشار لاريجاني على هامش مشاركته في مسيرات الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الى الحضور الملحمي للشعب في هذه المسيرات، قائلا: هذه المسيرات الضخمة تظهر أن أي شيء وأي اجراء لن يعيق المشاركة المليونية للشعب، ويجب على الأعداء ان يفهموا ان جذور الثورة قوية، وان الشعب الايراني منسجم وموحد في هذه المواجهة.

وتابع قائلا: لا شك في ان المشاركة الواسعة النطاق للشعب في مسيرات 11 شباط/ فبراير، ودعم الشعب للثورة قد ادخل اليأس في نفوس الأعداء، وأنهم سيحاولون تنفيذ سيناريوهات أخرى بعد هذا الفشل.

واضاف لاريجاني: إن الحضور الواسع للشعب في مسيرات 11 شباط/فبراير يعد إنجازا عظيما جدا للبلاد، ويعد خطوة لمواصلة البحث عن حلول للمشاكل، وكذلك فان أعداء قد اخذوا درس عبرة من الحضور الملحمي وللتخلي عن تصرفاتهم.

وحول تصريحات المسؤولين الاميركيين بان الجمهورية الاسلامية لن ترى مرور 40 عاما على تأسيسها، قال لاريجاني: انهم يطلقون تصريحات متهورة وغير ذات صلة، وينبغي الا تؤخذ على محمل الجد./انتهى/