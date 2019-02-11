نصر الله يثمن الدعم الايراني للمقاومة ولبنان

وافادت وكالة مهر للانباء ان نصرالله اعرب عن شكره لقيادة الجمهورية الاسلامية في إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري،.

واكد ان "هذه المساندة أدت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان"، متمنيا أن "تواصل الجمهورية الاسلامية دعمها واهتمامها بالرغم من كل المؤامرات والضغوط التي تتعرض لها بسبب ذلك".

من جهته، أكد ظريف على "موقف الجمهورية الاسلامية الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة وإستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة"./انتهى/