أمير قطر يقوم بزيارة لإيران وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، أضاف بأن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم "بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وأشار المصدر إلى أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية "رأب الصدع" في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس آذار وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة.

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين امريكا وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يحتاج الى ارادة اميركية لازالة العقبات.

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