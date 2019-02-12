تايلاند تفرج عن اللاعب البحريني بعد إلغاء طلب ترحيله

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن السلطات التايلاندية أطلقت سراح لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، بعد أن سحبت البحرين طلب ترحيله إليها.

وكانت تايلاند قد احتجزت اللاعب في مطار بانكوك، لدى وصوله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الانتربول) بطلب من البحرين.

والجدير بالذكر أن حكيم العريبي كان متهماً بحرق مراكز الشرطة في بلده البحرين ومتورطاً في الاعتداء على ممتلكات الدولة وحيازة مواد حارقة .

وقد مارست الحكومة الاسترالية كثير من الضغوطات على تايلاند لعدم تسليمه إلى البحرين ونفت كل التهم الموجهه إليه .

وصرح سيد أحمد الوديعي بعد أن تم الإفراج عن حكيم أن ذلك يعد انتصاراً كبيراً لحركة حقوق الإنسان في البحرين وتايلاند وأستراليا وحتى العالم بأجمعه . /انتهى/