منقذا "فتية الكهف" في تايلاند يتوسطان للإفراج عن البحريني حكيم العريبي

وتم تكريم الغواصين ريتشارد هاريس وكريج تشالن في يناير الماضي لمساعدتهما في إنقاذ فريق كرة القدم للناشئين ومدربهم الذين حوصروا في كهف تام لوانج في تايلاند في يوليو الماضي.

وذكرت خدمة "إيه.بي.سي نيوز" التابعة لهيئة الإذاعة الأسترالية، أنهما انضما الآن إلى حملة متسعة النطاق للضغط من أجل إطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، وكتبا خطابا لرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وأثارت قضية العريبي (25 عاما) انتقادات دولية، بينما تنظر محكمة تايلاندية في طلب البحرين لتسليمه إليها لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات، بتهمة مشاركته في انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011 التي شملت البحرين أيضا. وينفي العريبي التهمة.

وألقي القبض على العريبي في مطار بانكوك في نوفمبر الماضي، حيث كان قادما من أستراليا مع زوجته لقضاء شهر العسل. ويقول إنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى البحرين، وإنه يريد فقط العودة إلى أستراليا، التي يعيش فيها منذ عام 2014، ويلعب في أحد أنديتها لكرة القدم بمدينة ملبورن./انتهى/