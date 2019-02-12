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١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٦:٥٤

الاحتفال بالذكرى الاربعین للثورة الإسلامية في أوكرانيا

الاحتفال بالذكرى الاربعین للثورة الإسلامية في أوكرانيا

تم الاحتفال بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامي في اوكرانيا بحضور السفير الايراني في كييف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية  استضافت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف  عدد من المواطنين الايرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا ، وشخصيات من وزارة الخارجية والبرلمان ومؤسسات الدولة  في أوكرانيا ، والسفراء والدبلوماسيين المقيم في هذا البلد ، وشخصيات عسكرية من البلدان الأخرى في أوكرانيا ، وشخصيات ثقافية وأكادمية، وناشطين واعلاميين للاحتفال في هذه الذكرى.

و بعد أداء النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية  وأوكرانيا ، قام سفير ايران في اوكرانيا مرادي بإلقاء كلمة  شرح من خلالها  أسباب انتصار الثورة الإسلامية والانجازات التي حققتها هذه الثورة على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف المجالات./انتهى/

رمز الخبر 1892208
موسی جعویک

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