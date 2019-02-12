ذكريات قائد الثورة للضيوف المتميزين في مهرجان فجر السينمائي

وكالة مهر للأنباء: كان حضور عائلة الشهيد قاضي خاني على السجادة الحمراء، موضوع المصورين في مهرجان فجر السينمائي وقد قام المصورين بالتقاط الصور لزوجة الشهيد غازي خاني واولاده محمد متين ونهال ومحمد علي.

ولد الشهيد قاضي خاني في اوكتوبر عام 1985 في مدينة بهار محافظة همدان، واستشهد في 7 ديسمبر 2015 في مدينة حلب، بسوريا.

قام عدد من عوائل الشهداء هذا الصباح وكان من بينهم عائلة الشهيد قاضي خاني بزيارة قائد الثورة السيد علي الخامنئي وقام قائد الثورة بكتابة ذكرى للطفلة نهال ابنة الشهيد قاضي خاني جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزتي نهال اتمنى ان تكوني ذخرا قيما للثورة وللبلاد

سيد علي الخامنئي 12 فبراير 2019

رواية زوجة الشهيد قاضي خاني حول لقاء قائد الثورة

خلال حديثها لوكالة مهر للأنباء وصفت زوجة الشهيد قاضي خاني الزيارة على النحو التالي: هذا كان أول لقاء خاص لعوائل الشهداء مع قائد الثورة وكان معظم العوائل من القرى الايرانية. كانت نهال ترتدي لباس المدرسة عندما ذهبنا. وعندما طل علينا قائد الثورة كان يعرفنا بشكل كامل لانه طرح اسئلة على جميع عوائل الشهداء الا نحن.

وعندما انتهى قائد الثورة من الصلاة قام بنداء نهال بصاحبة القبعة الزهرية فقالت المرافقة التي كانت موجودة هناك ان قائد الثورة يعرف نهال من قبل.

وأضافت: رأى قائد الثورة علامات نهال في المدرسة بدقة وعناية وقال لنهال إن جميع درجاتك جيدة وقامت ايضا نهال بكتابة ذكرى في اخر كتاب الذكريات لقائد الثورة واعطينا قائد الثورة طرحة كانت عليها صورة القائد ونهال وايضا قامت نهال بإلقاء شعر له قالت فيه وجع اليتيم ليس وجعا، قائد الثورة هو دوائي. وقمنا ايضا بتقديم لوحة لقائد الثورة كنا قد جلبناها معنا من سورية كتب عليها يازينب الكبرى باسم جميع الشهداء .

ماهي قصة نهال والقبعة الزهرية ؟

ربما لم تسمع بقصة طلب نهال قبعة زهرية من قائد الثورة ! عندما كانت نهال في الرابعة من عمرها، وعلى هامش لقاء لعوائل الشهداء مع قائد الثورة طلبت نهال من قائد الثورة ان يشتري لها قبعة زهرية.

بعد أيام قليلة ، وبدعوة من زوجة الشهيد قاضي خاني قامت وكالة مهر للأنباء بتلبية الدعوة وإهداء نهال قبعة زهرية./انتهى/