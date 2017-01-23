قائد الثورة يهدي كوفيته لعائلة شهيد الأطفاء "ميرزا خاني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مسؤول التحقيق في الحرس الثوري اللواء كمالي زار منزل الشهيد بهنام ميرزا خاني الذي استشهد منذ أيام خلال القيام بعمله في إطفاء حريق مبنى بلاسكو التجاري.

وثمن اللواء كمالي عمل الشهيد ميرزا خاني البطولي معتبراً إياه أنموذجاً للتضحية والإيثار والشهامة التي تسور الثورة الاسلامية وتبعث الطمأنينة والاستقرار في البلاد.

وأضاف اللواء كمالي إن الشهداء مصابيح الثورة وجوهرها الذي لايمكن نقدر مكانتهم، مؤكداً إن فقدان الشباب ليس بالأمر السهل لكن الوعد الإلهي للشهيد يبعث السكينة.

وقدم اللواء كمالي كوفية قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي هديةً منه لعائلة الشهيد ميرزا خاني ناقلاً لهم تحيات قائد الثورة وتقديره لهذا العمل البطولي سائلاً المولى الصبر والمحبة لعائلته. /انتهى/