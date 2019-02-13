هداف فريق "ذوب آهن": انتصارنا على الكويت كان أولى جولاتنا وما تبقى أصعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فريق الكويت ودع الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، بالخسارة بهدف من دون رد أمام ذوب آهن أصفهان في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم أمس الثلاثاء في ايران.

هدف المباراة الوحيد سجله النيجيري كريستيان في الدقيقة 110. وبخسارة الكويت يعود الى كأس الاتحاد الاسيوي ضمن المجموعة الثانية، فيما يصعد ذوب آهن الى الجولة الثالثة حيث سيواجه الغرافة القطري في التاسع عشر من الشهر الجاري.



وفي الشوط الاضافي الثاني ينجح النيجيري كريستيان في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 110، ولم تفلح محاولات الكويت في العودة الى المباراة ليتأهل ذوب آهن الى المرحلة الاخيرة من الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا./انتهى/