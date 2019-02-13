  1. الرياضة
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧

هداف فريق "ذوب آهن": انتصارنا على الكويت كان أولى جولاتنا وما تبقى أصعب

هداف فريق "ذوب آهن": انتصارنا على الكويت كان أولى جولاتنا وما تبقى أصعب

قال لاعب ذوب آهن أصفهان النيجيري "كريستيان اوساغوانا"، إن انتصار فريقه أمام الكويت كان بدء جولة بسيطة، مؤكدا أن هناك مباريات صعبة تنتظر الفريق حيث سيلاقي الغرافة القطري للتأهل إلى مرحلة دوري ابطال آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فريق الكويت ودع الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، بالخسارة بهدف من دون رد أمام ذوب آهن أصفهان في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم أمس الثلاثاء في ايران.

هدف المباراة الوحيد سجله النيجيري كريستيان في الدقيقة 110. وبخسارة الكويت يعود الى كأس الاتحاد الاسيوي ضمن المجموعة الثانية، فيما يصعد ذوب آهن الى الجولة الثالثة حيث سيواجه الغرافة القطري في التاسع عشر من الشهر الجاري. 

وفي الشوط الاضافي الثاني ينجح النيجيري كريستيان في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 110، ولم تفلح محاولات الكويت في العودة الى المباراة ليتأهل ذوب آهن الى المرحلة الاخيرة من الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا./انتهى/

رمز الخبر 1892234

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي