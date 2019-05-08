نادي ذوب آهن الإيراني ثالث أفضل فريق في غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق ذوب آهن اصفهان الايراني تمكن من التأهل الى المرحلة التالية بعد رفع رصيده الى 11 نقطة وتصدر المجموعة، إذ حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 امام فريق الزوراء العراقي في مباراة الاسبوع الخامس من دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

ويعتبر نادي ذوب آهن الفريق الوحيد في غرب آسيا والذي لم يذق طعم الهزمية بعد ما حجز له مقعدا في المرحلة التالية لبطولة آسيا للأندية.

كما أدرج نادي ذوب آهن رابع فريق هجومي حيث استطاع أن يسجل 10 أهداف في خمسة مباريات خاضها مع منافسيه حتى الآن.

ويعتبر نادي الوحدة الإماراتي والهلال السعودي أكثر الأندية حصدا للنقاط حيث استطاع الفريقان أن يصلا إلى نقطة الـ 12 خلال خمس مبارايات حتى الآن./انتهى/