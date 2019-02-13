برلماني إيراني: مجلس الشورى الإسلامي يبدأ بالتدقيق في آليات عمل وزارة الخارجية

صرح رئيس لجنة الاعمار في مجلس الشوري الاسلامي محمد رضا رضائي كوجي في حديث لوكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي سيبدأ بدراسة وتدقيق آليات عمل دائرة الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، مبيناً إن ايران خصصت 30 مليار دولار لتصدير الخدمات الفنية والهندسية لدول المنطقة.

وأردف البرلماني إن المجلس نوه إلى وجود 10- 15 دولة في المنطقة بتعداد سكاني يصل إلى 55 مليون شخص وسوق ضخمة يجب أن يحصل فيها المهندس الإيراني على مكانته، فيما لا تصل الصادرات الواقعية للخدمات الفنية والهندسية الإيرانية إلى 2 مليار دولار على الرغم من تمتع إيران بنفوذ سياسي وعسكري جيد في المنطقة.

وانتقد رضائي كوجي آليات عمل الدوائر الدبلوماسية في إيران، في فترة تخضع فيها البلاد لمشاكل اقتصادية، ومنوهاً إلى إن مجلس الشورى سيبدأ عملية تدقيق في مساعي هذه الدوائر للحصول على فرص عمل مناسبة لإيران في المنطقة. /انتهى/