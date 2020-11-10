هناك ثلاث دول عربية بين المشاركين في مؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معاون ​وزير الخارجية​ السوري ​أيمن سوسان​ اعلن إن ​الصين​ و​روسيا​ و​إيران​ و​لبنان​ و​الإمارات​ و​باكستان​ وعمان، ستكون من بين الدول المشاركة ب​مؤتمر​ ​اللاجئين​ الذي تستضيفه دمشق في 11 و12 تشرين الثاني.

ولفت سوسان إلى أن ​الأمم المتحدة​ ستشارك في المؤتمر بصفة مراقب.

وأكد أن ​الدولة​ الوحيدة التي لم توجه لها سوريا الدعوة لحضور المؤتمر هي ​تركيا، وأشار إلى أن بعض الدول تعرضت لضغوط كي لا تشارك في المؤتمر.

من جهة أخرى، أعلن رئيس دبلوماسية ​الاتحاد الاوروبي​، جوزيب بوريل، اليوم أن دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر اللاجئين في دمشق.

وينطلق المؤتمر الدولي حول عودة ​اللاجئين السوريين​ في قصر المؤتمرات بدمشق غدا بمشاركة من عدة دول بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.

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المصدر: النشرة.