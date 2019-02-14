أردوغان يلتقي بوتين على هامش سوتشي وتأكيد على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى نظيره الرومسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثلاثية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وذلك قبيل انطلاق القمة الثلاثية بشأن سورية، والتي تجمعهما إلى جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد بوتين خلال هذا اللقاء على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأسرع وقت ممكن، مضيفاً إن خروج القوات الامريكية من سوريا ستشكل فرصة لزيادة المساعي المشتركة لإعادة الاستقرار للمنطقة.

ومن جهته صرح أردوغان إن المساعي الحالية المشتركة على الساحة السورية مهمة أكثر من إي وقت مضى، مشدداً على إن عودة الاستقرار غير ممكنة بدون القضاء على الإرهاب وفرض سيطرة الجيش السوري على مختلف أنحاء البلاد.

وستنطلق القمة خلال الساعات المقبلة بحضور الدول الثلاث وحسب توقعات مصادر مطلعة فإن القمة ستناقش ثلاث ملفات هي ملف محافظة إدلب شمال غربي سورية وموضوع شرق الفرات وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

الجدير بالذكر أن القمة ستستعرض الجهود المشتركة لمنصة أستانة في الميدان والعملية السياسية لضمان حل دائم للصراع السوري المستمر منذ 8 سنوات.

وعُقدت القمة الأخيرة (الثالثة) بمشاركة زعماء الدول الثلاثة في 7 سبتمبر/ أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران. /انتهى/