روحاني يتوجه إلى سوتشي الخميس القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مدير العلاقات العامة لمكتب الرئيس الإيراني "برويز إسماعيلي"، أعلن في حديث له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس روحاني سيتوجه إلى ميناء سوتشي يوم الخميس القادم 14 فبراير، تلبية لدعوة وجهها إليه "بوتين"، لحضور القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وتركيا، بشأن التسوية في سوريا.

وفي وقت سابق قال الكرملين في بيان إن بوتين سيشارك، يوم 14 فبراير، في سوتشي، في اللقاء الثلاثي الرابع للدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بدعم التسوية السورية. وأشار البيان إلى أن الزعماء الروسي والإيراني والتركي سيبحثون "الخطوات المشتركة اللاحقة الرامية إلى التطبيع الدائم للوضع في الجمهورية العربية السورية".

كما جاء في البيان أن الرئيس الروسي سيعقد في سوتشي أيضا لقاءين ثنائيين مع كل من روحاني وأردوغان./انتهى/