روحاني يصل الى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الثلاثية بنسختها الرابعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني وصل اليوم الخميس الى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية في نسختها الرابعة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان.

وكان في استقبال الرئيس روحاني والوفد المرافق له في مطار سوتشي، محافظ كراسنادار سيرغي بولدين ورئيس بلدية سوتشي اناتولي باخوموف والسفير الايراني في روسيا مهدي سنائي.

الجدير بالذكر أن القمة ستستعرض الجهود المشتركة لمنصة أستانة في الميدان والعملية السياسية لضمان حل دائم للصراع السوري المستمر منذ 8 سنوات.

وعُقدت القمة الأخيرة (الثالثة) بمشاركة زعماء الدول الثلاثة في 7 سبتمبر/ أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران. /انتهى/.