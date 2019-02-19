17 مصورا صينيا يزورون ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في 21 فبراير سيزور 17 مصورا صينيا ايران بهدف التقاط بعض الصور من الاماكن السياحية والتراثية الايرانية وسيبقون في إيران لمدة عشرة أيام وسيزورون مدن مثل شيراز ، وأصفهان ، وهرمزكان ، وقشم ، وميناء هرمز.

ويذكر أن تكلفة زيارة هذه المجموعة من المصورين ستكون على حسابهم الشخصي ، وهذه هي المرة الثانية لهؤلاء المصورين التي يزورون ايران واعربوا أيضا عن رغبتهم بلقاء المصورين الايرانيين النشطين في مجال السياحة والتراث الثقافي.

وعند عودة هؤلاء المصورين الى الصين سوف يقومون بتنظيم معرض في الصين لعرض الصور التي التقطوها في ايران./انتهى/