وزير الخارجية الايراني يهنئ نظيره الأرميني بيومهم الوطني

ابرق وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، بالتهنئة إلى نظيره الأرميني "أرارات ميرزويان"، لمناسبة ذكرى يوم الاستقلال في جمهورية أرمينيا ويومها الوطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "عراقجي" كتب في برقيته الى ميرزويان : إن الشعبين الصديقين والجارين، الإيراني والأرميني، يتمتعان بعلاقات تاريخية وحضارية عميقة، تمثل رصيدا كبيرا لتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : من دواعي سرورنا أن نشهد مسارا حيويا في العلاقات والتعاون بين البلدين، بالمستويات الثنائية والإقليمية والدولية؛ مردفا : إنني على ثقة تامة بأن العلاقات بين ايران وارمينيا اخذة بالتوسع أكثر فأكثر، وذلك في ضوء إرادة وبصيرة قادة البلدين، من اجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

