وزير الخارجية الايراني يهنئ نظيره الأرميني بيومهم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "عراقجي" كتب في برقيته الى ميرزويان : إن الشعبين الصديقين والجارين، الإيراني والأرميني، يتمتعان بعلاقات تاريخية وحضارية عميقة، تمثل رصيدا كبيرا لتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني : من دواعي سرورنا أن نشهد مسارا حيويا في العلاقات والتعاون بين البلدين، بالمستويات الثنائية والإقليمية والدولية؛ مردفا : إنني على ثقة تامة بأن العلاقات بين ايران وارمينيا اخذة بالتوسع أكثر فأكثر، وذلك في ضوء إرادة وبصيرة قادة البلدين، من اجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
