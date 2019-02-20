  1. إيران
٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٨

موسكو تؤكد ضرورة مشاركة ایران في حل ازمات المنطقة

موسكو تؤكد ضرورة مشاركة ایران في حل ازمات المنطقة

اكد المندوب الروسي في منظمة الامم المتحدة فاسیلي نیبینیزیا، دور الدول الرئیسیة في المنطقة ومنها ایران في حل الازمات.

وفي كلمته التي القاها خلال اجتماع لمجلس الامن عقد الثلاثاء حول الیمن اعتبر نیبینیزیا مسيرة السلام في الیمن عنصرا مهما لاستقرار المنطقة وقال، ان مشاركة الدول الرئیسیة في المنطقة ومنها ایران تؤدي دورا مهما في تعزیز الامن الشامل في المنطقة وحل الازمات القدیمة والجدیدة فیها.

واضاف، اننا نذكر مرة اخرى بحزمة الاجراءات الامنیة والثقة التي طرحناها لنشرها في الخلیج الفارسي ومستقبل منطقة الشرق الاوسط.

وقال، انه على جمیع دول المنطقة مرة اخرى المشاركة في مثل هذه العملیة والتي لن تساعد فقط في تعزیز الامن الشامل في هذا الجزء من العالم بل تساعد ایضا في حل الازمات القدیمة والجدیدة ومنها ازمة الیمن./انتهى/

رمز الخبر 1892458

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