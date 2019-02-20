موسكو تؤكد ضرورة مشاركة ایران في حل ازمات المنطقة

وفي كلمته التي القاها خلال اجتماع لمجلس الامن عقد الثلاثاء حول الیمن اعتبر نیبینیزیا مسيرة السلام في الیمن عنصرا مهما لاستقرار المنطقة وقال، ان مشاركة الدول الرئیسیة في المنطقة ومنها ایران تؤدي دورا مهما في تعزیز الامن الشامل في المنطقة وحل الازمات القدیمة والجدیدة فیها.

واضاف، اننا نذكر مرة اخرى بحزمة الاجراءات الامنیة والثقة التي طرحناها لنشرها في الخلیج الفارسي ومستقبل منطقة الشرق الاوسط.

وقال، انه على جمیع دول المنطقة مرة اخرى المشاركة في مثل هذه العملیة والتي لن تساعد فقط في تعزیز الامن الشامل في هذا الجزء من العالم بل تساعد ایضا في حل الازمات القدیمة والجدیدة ومنها ازمة الیمن./انتهى/