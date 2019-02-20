ألمانيا تعارض ارسال المزيد من السلاح الى السعودية

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.

وكانت ألمانيا قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية بسبب قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول وتقطيع جثته وإخفائها لحد الآن. ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.

رويترز