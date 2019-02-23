روحاني: التطورات التي تمتعت بها إحدى الدول جاءتها بفضل عدم وجود جدران وحواجز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئیس الایراني "حسن روحاني"، أشار خلال كلمة له أمام عدد من رؤساء ومدراء الشركات المعرفية والشركات الناشئة إلى أنّ اولی ركیزة للحریة هي الفكر.

وإعتبر التقنیة ثمرة من ثمار العلوم والمعرفة القائمة علی التقنیة لافتاً الی أنّ التسریع في تطور التقنیة یتطلب نموها علی ركائز قائمة علی العلوم الأساسیة.

وأكّد علی نهج حكومته القائم علی عدم الفصل بین الفن والإبداع والأخلاق والایمان معتبراً بأن الایمان لایعرف حدوداً و الفن لایعرف حدوداً حالهما حال الثقافة التي هي أیضاً تتسم بهذه الصفة.

وقال: قلما نجد تقنیة ینتجها بلد واحد تنبع جمیع مكوناتها من نفس هذا البلد أو عبر شخص واحد، داعیاً الی أن یكون الإتصال بالعالم سهلاً مع إلتفافة الی أنّ هذه مسؤولیة تقع علی عاتق الحكومة.

ولفت روحاني إلى وجود دولة في العالم عاجزة عن الحصول علی میزانیة من مجلس نوابها لبناء جدار فاصل تمنع من خلاله ومن خلال عدم إصدار تأشیرات الدخول الیها لوضع مانع أمام طالبي العلم والباحثین وقال: إنّ هذه الدولة لاتسمح للباحثین الایرانیین المشاركة في ندوة فی أراضیها، ناسیة بأنّ التطورات التي تمتعت بها جاءتها بفضل عدم وجود جدران وحواجز كهذه سابقاً.

ودعا إلى خلق صلات مع الباحثین والمفكرین وأصحاب الرأي في الدول الاسلامیة وغیر الاسلامیة لما لهم من تأثیر علی الداخل.

وخاطب الحاضرین قائلاً: یجب أن تخرج الكثیر من تقنیاتكم خارج البلاد إذ لایمكن حبسها مع توفیر إمكانیة إستهلاكها المحلي.

وأشار روحانی فی كلمته الی ظروف الحظر الراهن التی تواجهها البلاد والضغوط الممارسة ضدها وقال انه الرغم ان هذا الحظر یثیر مشاكل فانه في الوقت نفسه یقدم دافعا جدیدا لنا لتنمیة العلوم والتقنیة./انتهى/