  1. السياسة
٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٥٠

برئاسة علي لاريجاني

بدء الجلسة ال13 لمجلس الشورى لدراسة ميزانية العام القادم 98

بدء الجلسة ال13 لمجلس الشورى لدراسة ميزانية العام القادم 98

بدأت الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشورى الإسلامي لمتابعة مناقشة ميزانية العام 98 برئاسة علي لاريجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفترة الثانية من جلسات مجلس الشورى الإسلامي بدأت برئاسة علي لاريجاني لمناقشة قائمة ميزانية العام القادم 98.

وقد حدد في الفترة الأولى من جلسة المجلس اليوم صباحا، رسوم الدخول والخروج من البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1892544

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي