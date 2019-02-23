بدء الجلسة ال13 لمجلس الشورى لدراسة ميزانية العام القادم 98

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفترة الثانية من جلسات مجلس الشورى الإسلامي بدأت برئاسة علي لاريجاني لمناقشة قائمة ميزانية العام القادم 98.

وقد حدد في الفترة الأولى من جلسة المجلس اليوم صباحا، رسوم الدخول والخروج من البلاد./انتهى/