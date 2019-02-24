انشقاق وفرار العشرات من "قسد" من سوريا إلى العراق

وأوضحت المصادر لصحيفة الوطن السورية أن "أوركيش، قائد عسكري في قوات "قسد" المتمركزة في حقل العمر النفطي، والقاعدة العسكرية التابعة للاحتلال الأميركي بريف دير الزور الشرقي".

كما كشفت مصادر إعلامية معارضة أنه جرى اعتقال خلية تهريب في منطقة "منبج"، مسؤولة عن عمليات نقل آثار تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات نحو الأراضي التركية.

وقالت المصادر: إنه جرى اعتقال 28 شخصاً بحوزتهم آثار تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليون دولار أميركي، تم جلبها من مناطق سيطرة "داعش" سابقاً، لتهريبها إلى الأراضي التركية، حيث كانت تنتظر فرصة مواتية لتهريبها قبل أن تقوم «الاستخبارات»، التابعة لقوات مجلس منبج العسكري، باعتقالهم ونقلهم إلى مراكزها للتحقيق معهم./انتهى/