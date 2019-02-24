الأمم المتحدة: مقتل 3800 مدني في أفغانستان

ويدل تقرير صادر اليوم الأحد عن البعثة، ومكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أن "إجمالي عدد الضحايا من المدنيين الذين وثقتهم بلغ 3804 قتلى و7189 مصابا، ما يمثل زيادة بنسبة 5% في عدد الضحايا الإجمالي (القتلى والجرحى) قياسا بعام 2017، وزيادة 11% في عدد القتلى".



وبحسب التقرير، فإن "من بين القتلى 927 طفلا، وهو أكبر عدد من الأطفال يقتل في عام واحد منذ بدء النزاع" في أفغانستان.



وكشفت البعثة أن مقتل 63% من هؤلاء القتلى جرى على يد القوات المعارضة للحكومة الأفغانية، بينهم 37% - على يد مقاتلي طالبان، و20% - تنظيم داعش، و6% - الجماعات مجهولة الهوية.



وفي الوقت نفسه أصبح 24% من القتلى ضحايا لأعمال القوات الموالية للحكومة، وبينهم 14% لقوات الأمن الوطنية، و6% للقوات الدولية، و4% لغيرها من الجماعات المسلحة الموالية للحكومة