البحرين يؤيد أحكام بالإعدام والحبس المؤبد وسحب الجنسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مرآة البحرين إن القضاء البحريني أصدر بحق عشرات المواطنين تصل الى المؤبد وسحب الجنسية عن خمسة وعشرين مواطناً بتهم وصفتها المعارضة بانها كيدية وسياسية.

فقد امرت المحكمة الجنائية بالسجن المؤبد على ثلاثة مواطنين وسبع سنوات على مواطن رابع وخمس سنوات على مواطن خامس بمزاعم تلقي تدريبات في العراق وايران، كما قضت بالسجن خمس سنوات على مواطنين اثنين وسحب الجنسية عن خمسة منهم.

كما تم اصدار احكام على سبعة عشر مواطن ذات طابع سياسي ابرزها السجن المؤبد على ستة منهم وسجن ستة اخرين عشر سنوات وسجن مواطن خمس سنوات وسجن ثلاثة اخرين ثلاث سنوات واسقاط الجنسية عن ثلاثة منهم وزعمت المحكمة أن المواطنين قاموا بالتدريب على استعمال الأسلحة وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة لغرض إرهابي وإخفاء مواطنين محكومين والدخول والخروج من وإلى البحرين.

المحكمة امرت بالسجن عشر سنوات على سبعة عشر مواطناً واسقاط الجنسية عنهم جمعيا بتهم ذات طابع سياسي.

وزعمت المحكمة أن المواطنين قاموا بحيازة أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات وحيازة سلاح وذخائر دون ترخيص والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وفي سياق اخر دعت منظمات حقوقية دولية من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الانسان إلى المشاركة في الاعتصام أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس للمطالبة بإلافراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم الحقوقي عبدالهادي الخواجة.

كما يقيم المركز الأوروبي لحقوقي الإنسان فعالية في البرلمان الأوروبي يوم الخميس أيضاً بالتعاون مع منظمات حقوقية لمناقشة اوضاع حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات الممنهجة. /انتهى/.