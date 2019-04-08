ظريف يوجه رسالة إلى "روحاني" على خلفية إدراج "ترامب" الحرس الثوري منظمة إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وجه رسالة الى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اقترح فيها ادراج القوات العسكرية الاميركية في غربا سيا ضمن قائمة التنظيمات الارهابية.

ونظرا إلى الدعم الخفي والمعلن للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة للمنظمات الإرهابية وتدخلها المباشر في تسيير أنشطة الإرهابيين على يد عسكرييها، فإن وزير الخارجية الإيراني وجه رسالة الى رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الدكتور حسن روحاني، اقترح فيها على هذا المجلس ان يقوم بادراج القوات العسكرية الاميركية في منطقة غرب اسيا والمسماة "سنتكام" ضمن قائمة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنظيمات الارهابية بناء على "قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان وممارسات اميركا المغامرة والارهابية في المنطقة" المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/