  1. إيران
٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٩:٣٨

ظريف يوجه رسالة إلى "روحاني" على خلفية إدراج "ترامب" الحرس الثوري منظمة إرهابية

ظريف يوجه رسالة إلى "روحاني" على خلفية إدراج "ترامب" الحرس الثوري منظمة إرهابية

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس الإيراني على خلفية تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وجه رسالة الى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اقترح فيها ادراج القوات العسكرية الاميركية في غربا سيا ضمن قائمة التنظيمات الارهابية.

ونظرا إلى الدعم الخفي والمعلن للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة للمنظمات الإرهابية وتدخلها المباشر في تسيير أنشطة الإرهابيين على يد عسكرييها، فإن وزير الخارجية الإيراني وجه رسالة الى رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الدكتور حسن روحاني، اقترح فيها على هذا المجلس ان يقوم بادراج القوات العسكرية الاميركية في منطقة غرب اسيا والمسماة "سنتكام" ضمن قائمة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنظيمات الارهابية بناء على "قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان وممارسات اميركا المغامرة والارهابية في المنطقة" المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/

رمز الخبر 1893666

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