الحرس الثوري يعلن عن تحديد هوية خمسة من الشهداء الايرانيين المجهولين في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قسم العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني اصدر بيانا ينص على كشف وتحديد هوية جثامين خمسة من شهداء المدافعين عن الحرم، وقعوا ضمن مهام مستشارية في سوريا، وذلك بعد اجراء فحوصات الـ DNA.

وجاء في البيان انه بفضل الجهود المتتالية لفرقة التنقيب لدى فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، تم الكشف عن جثامين هؤلاء الشهداء وبعد اجراء فحوصات الحمض النووي تم تحديد هوياتهم وأسمائهم كالتالي: "سعيد انصاري" من قوة التعبئة في طهران، "حميد محمدرضائي" من قوة الحرس الثوري في محافظة قزوين، "محمد قنبريان" من قوة الحرس الثوري في محافظة سمنان، "جواد اسدي" من قوة الحرس الثوري في محافظة مازندران و"ميثم نظري" من قوة التعبئة في طهران.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثامين كل هؤلاء الشهداء في الاسبوع القادم في مختلف المحافظات الايرانية./انتهى/