  1. السياسة
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٥١

قائد الثورة الاسلامية يعين الشيخ "مصطفى محامي" ممثلا له في زاهدان

قائد الثورة الاسلامية يعين الشيخ "مصطفى محامي" ممثلا له في زاهدان

أصدر قائد الثورة الاسلامية حكماً عيّن بموجبه حجة الاسلام الشيخ "مصطفى محامي" ممثلاً للولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوشستان وخطيب الجمعة في مدينة زاهدان جنوب شرقي ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب القائد اكد سماحته في البيان الصادر بهذا الخصوص ان المهمة الرئيسية لممثل الولي الفقيه هي تطوير النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية بين الاهالي الشرفاء في هذه المنطقة الهامة والحساسة ذات الطاقات والقدرات البشرية والاقتصادية والجغرافية البارزة.

واضاف سماحته : على ممثل الولي الفقيه التحلي بالأخلاقيات والحكمة وكسب رضا الاهالي في إطار السياسات العامة والمصالح الوطنية والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز الهوية الدينية والوطنية والوحدة والتضامن بينهم.

واكد قائد الثورة ان تكريم رجال الدين والعلماء والأكاديميين البارزين والاهتمام بالحوزات العلمية ومراكز التبليغ والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة في تلبية احتياجاتهم هي من واجبات ممثل الولي الفقيه./انتهى/.

رمز الخبر 1892671

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